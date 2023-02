La Kabel ipnotizza il Colle Volley E porta a casa l’ottava vittoria

E sono otto. La Kabel conferma il momento magico nel campionato di serie C maschile. La vittima di turno è una diretta rivale per il quarto posto e quindi per i playoff, il Colle Volley. Gli ospiti cadono addirittura per 3-0 a testimonianza della differenza di forza che si è vista in campo. Il primo set è molto combattuto: il Volley Prato non riesce a staccare gli ospiti e si arriva così ai vantaggi. Qui però la truppa di coach Barbieri cambia passo e vince 28-26. Nel secondo set ancora equilibrio, che però viene spezzato dallo sprint nel finale della Kabel che ottiene la frazione 25-23. Qui il Colle Volley subisce il contraccolpo psicologico e inizia a faticare. La diretta conseguenza è la fuga del Volley Prato che porta alla vittoria di frazione e partita per 25-19. La quarta piazza è così sempre più blindata e adesso in casa Prato si sogna in grande. La formazione: Cioni, Conti, Corti, Disconzi, Maletaj, Mazzinghi Federico, Mazzinghi Filippo, Mendolicchio, Nincheri, Postiferi, Sottani, Trancucci. All. Barbieri.