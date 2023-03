La Kabel fa sudare Firenze Ma poi deve arrendersi

Firenze Volley

3

Kabel Volley Prato

2

FIRENZE VOLLEY: Baldanzi, Barni, Barsacchi, Biblioteca, Cambi, Carnevali, Coletti, Cosentino, Di Gregorio, Giamp, Grossi, Panzeri, Vitrugno. All. Giglio.

KABEL VOLLEY PRATO: Cioni, Conti, Corti, Disconzi, Maletaj, Mazzinghi Federico, Mazzinghi Filippo, Mendolicchio, Nincheri, Postiferi, Sottani, Trancucci, Villani. All. Novelli.

Arbitri: Joita e Del Freo.

Parziali: 28-26; 21-25; 25-16; 15-25; 15-10.

La Kabel fa sudare, di nuovo, la seconda della classe. Si interrompe a Firenze la striscia positiva del Volley Prato nel campionato maschile regionale di serie C. I ragazzi di coach Barbieri perdono al tie break contro una delle grandi favorite per la promozione nella serie nazionale, ma lo fanno lottando e sfiorando l’impresa. Un risultato analogo a quello dell’andata, che conferma come la Kabel sia un avversario indigesto per i gigliati. I rammarichi in casa Volley Prato sono tutti incentrati sul primo set. I lanieri partono male ma poi recuperano fino ai vantaggi. Sul 26 pari doppio errore pratese e il Firenze Volley ottiene il parziale 28-26. I set successivi sono invece altalenanti. Prato nel secondo riequilibra i conti 21-25, poi perde il terzo 25-16 e conquista il quarto 15-25. Si va al tie break, dove i gigliati festeggiano la vittoria per 15-10.