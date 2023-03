La Kabel cerca il riscatto Duello con Firenze Ovest

Trasferta per la giovane Kabel di coach Barberi che sarà ospite del Firenze Ovest domani alle ore 18 alla palestra Duca d’Aosta (arbitri Del Freo e Rafaniello) nel match valido per il campionato regionale di serie C maschile. La gara deve servire al Volley Prato soprattutto per tornare ai tre punti e per superare la brutta battuta d’arresto casalinga contro la Sales. In palio non ci sono più i playoff, che sono fuori portata dei lanieri, ma comunque la quarta piazza, finora detenuta con continuità dalla truppa di Barbieri. La Kabel è reduce da tre sconfitte consecutive, tutte arrivate al tie break. Ma se i ko al quinto set contro Firenze Volley e Maxitalia Jumboffice Sestese erano da considerare risultati positivi visto che sono arrivati contro le grandi favorite per la promozione in serie B, il ko interno con la Sales Firenze ha stupito tutti. Il Volley Prato è così deciso a invertire la rotta e a interrompere la striscia negativa. Farlo però non sarà affatto semplice. Va fatta attenzione infatti a un Firenze Ovest capace nel turno precedente di vincere in casa del Firenze Volley e sempre insidioso nella sua palestra fortino di Brozzi. La Kabel: Bocu, Cecchi, Civinini, Conti, Corti, Disconzi, Maletaj, Mazzinghi Federico, Mazzinghi Filippo, Menchetti, Mendolicchio, Nincheri, Sottani, Trancucci. All. Barbieri.