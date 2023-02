Serve una scossa alla Juniores nazionale del Prato. La vittoria in casa biancazzurra manca da tre giornate e la classifica inizia a farsi poco confortante, visto che si è passati dalla lotta per il vertice a una posizione di metà graduatoria. L’occasione del riscatto viene data dal calendario, visto che domani alle 15 è in programma la sfida in trasferta sul campo del Poggibonsi. Parliamo di una formazione che in classifica ha 33 punti, gli stessi dei ragazzi di mister Ridolfi. Quindi per i lanieri si tratta di uno scontro diretto, con punti e motivazioni che raddoppiano. Se il Prato è reduce dal pareggio casalingo al Nelli contro lo Sporting Club Trestina per 1-1, il Poggibonsi non è andato oltre il pari a reti bianche sul terreno di gioco del Terranuova Traiana. I lanieri dovranno provare a concedere il bis rispetto a quanto fatto durante il match d’andata contro il Poggibonsi, lo scorso ottobre, quando si imposero fra le mura amiche per 2-1 con reti di Limberti e Ferrari (per gli ospiti segnò il solito Iasparrone).