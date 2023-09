La grande festa dei Dragons in San Domenico: "E’ un onore rappresentare la nostra città"

Passione, storia e orgoglio pratese, ambizioni di crescita. Tre ingredienti che insieme formano la ricetta Dragons per proseguire il cammino di evoluzione della società già avviato negli anni scorsi. Ne è stato un chiaro e lampante esempio la presentazione di tutte le squadre della società rossoblù, organizzata per la prima volta nel chiostro di San Domenico, uno dei luoghi simbolo dell’identità e della storia cittadina, con la conduzione di Massimiliano Masi.

La Pallacanestro Prato Dragons si è presentata nella sua nuova veste di società professionistica, di fronte ad un pubblico numeroso e festante, composto dai tanti tesserati Dragons, dagli sponsor, dalle istituzioni cittadine, fra cui il vicesindaco e assessore allo sport Simone Faggi, alcune delle massime cariche della Fip, come il presidente Massimo Faraoni. Il progetto sportivo, ma anche sociale è in netta crescita. Crescono i numeri della società, crescono i suoi tesserati, ma anche i risultati, come spiegato chiaramente dal presidente Fabio Amerighi, dal direttore tecnico Marco PInelli, dal dirigente Stefano Scarselli, dal responsabile del settore giovanile Massimiliano Ormeni, dal responsabile del settore minibasket, Carlo Pasta, e da Silvio Buccassi in rappresentanza del nuovo consiglio direttivo della Pallacanestro Prato Dragons.

Nell’occasione sono stati presentati tutti i gruppi e le squadre che compongono la "Dragons Family", dalla Sibe Gruppo AF Prato, già approdata alle Final Four in Coppa Toscana e ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C unica, al Minibasket (Aquilotti Small, Aquilotti Big, Esordienti), passando per le varie formazioni del settore giovanile (Under 13, Under 14, Under 15, Under 17, Under 19).

Ampio spazio è stato inoltre riservato al nuovo consiglio direttivo, allo staff tecnico e sanitario, agli sponsor e ai partner sportivi della società, fra cui spicca il Cgfs rappresentato per l’occasione dal presidente Gabriele Grifasi.

"E’ un nostro orgoglio rappresentare questa città, lo vogliamo fortemente e ogni nostro simbolo lo testimonia – commenta il presidente Amerighi –. Con la prima squadra puntiamo ad essere protagonisti, come è già accaduto negli ultimi anni. Ma teniamo anche alla crescita di tutto il movimento cestistico nel giovanile". Dragons pronti al via della stagione, in attesa dell’apertura della nuova palestra prevista per i primi mesi del 2024: "Non possiamo che fare i complimenti ai Dragons. Ci mettono il massimo dell’impegno – le parole del vicesindaco Faggi – L’amministrazione comunale deve fare la sua parte e accelerare per l’impianto".

L.M.