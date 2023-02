La Galcianese sbatte contro la Montagna

I rapporti di forza appaiono ormai quasi del tutto delineati, ma ci sono ancora i margini per stupire. Lo sanno bene le formazioni di Prato e provincia impegnate in Prima e Seconda Categoria, dopo il ventesimo turno di campionato chiusosi ieri. Giornata agrodolce per le pratesi in Prima Categoria, nel girone B: il C.F. 2001 ha limitato i danni, cogliendo grazie a Batacchi un 1-1 incoraggiante nella tana della Sanromanese (mantenendo la settima posizione). Giornata-no per lo Jolo, che pur restando sesto ha perso in casa contro il Candeglia, prendendo il gol dello 0-1 finale in pieno recupero. Nel girone F di Seconda, prosegue la marcia del CSL Prato Social Club: la capolista ha espugnato il campo de La Querce alla luce del 2-1 griffato da Attucci e Cardinale e ha adesso ben nove lunghezze di margine sull’Atletico Casini Spedalino attuale seconda forza del raggruppamento. La Galcianese si è arresa a Gavinana contro la Montagna Pistoiese: i locali hanno vinto 1-0, lo stesso risultato con cui il Mezzana ha fermato l’Olimpia Quarrata (gol di Tempestini). Salgono le quotazioni del Chiesanuova, che allo Scirea ha annichilito il più quotato Montalbano Cecina: una doppietta dell’eterno Viti (classe 1980) ha propiziato le successive marcature di Biscardi e Greco. Dovrà invece rialzarsi il Prato Nord, brutalizzato a domicilio da un Montale Pol.90 Antares in stato di grazia e capace di imporsi per 5-1.

Nel girone G, la Pietà 2004 ha ceduto le armi in trasferta al Sesto (2-1) pur limitando i danni e mantenendo la terza posizione, anche se l’Eurocalcio adesso preme dopo aver battuto 3-2 il Vernio in Valbisenzio (inutili per i rossoblù gli acuti di Vitali e Pucci). Pollice alzato per il Poggio a Caiano, con il 3-0 casalingo contro il Colonnata che riscatta le ultime prestazioni altalenanti e rilancia le ambizioni dei poggesi.

Due pareggi infine nella zona playout, che valgono (idealmente) più di un punto: il Prato Sport ha sfruttato bene il fattore-campo bloccando sul 2-2 la corazzata Laurenziana, lo Sporting è tornato a Seano dopo aver pareggiato a reti bianche sul terreno di gioco del Pian di San Bartolo.

Giovanni Fiorentino