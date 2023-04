La Futura si veste d’argento Brillano Minak e Marchetti

Un paio di medaglie a coronare ottime performance. Momento senz’altro positivo per la Futura, per quanto concerne il sincro: i campionati italiani della categoria "juniores" sono andati in archivio nei giorni scorsi a Riccione e il club pratese ha ben figurato. Sugli scudi è salito Gabriele Minak, capace di conquistare una medaglia d’argento nel singolo maschile. Un argento bissato peraltro nel "doppio mixed": insieme alla compagna di squadra Ginevra Marchetti, si è arrampicato sino a quota 178,100 punti, rivelatasi sufficiente per tornare sul secondo gradino del podio. Minak e Marchetti si sono poi cimentati nell’esercizio di squadra con Carolina Bartolozzi, Laura Vittoria Castignani, Asia Collesano, Greta Franzè, Matilde Gori, Yasmine N’Sairi, Amanda Rossi, Elena Videtta, Anna Padelli, Azzurra Santoro, Margherita Tempestini. E l’esibizione ha lasciato in dote un quinto posto, che ha contribuito a far sì che la compagine presieduta da Roberto Di Carlo si piazzasse in quinta posizione nella classifica generale nazionale.