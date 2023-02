La difesa si prende una vacanza Kouassi ci prova, Diallo troppo solo

BERTINI 5 Qualche colpa su almeno uno dei tre gol. Il rigore procurato è stato quasi causa di forza maggiore.

NIZZOLI 5 La difesa non ha sicuramente dato il meglio e lui non si è distinto.

ANGELI 5 Vedi sopra. In generale il reparto è apparso molto meno compatto del solito.

SCIANNAMÈ 5,5 Di stima. In ogni caso il capitano non si salva dal naufragio.

CAMPANER 5 Difficile attribuire colpe individuali quando tutta la partita è stata in salita in fase difensiva. Dal 58’ DEL ROSSO 5,5 Entra per mezz’ora ma non cambia l’inerzia del match BA 5,5 Nel marasma generale fa quel che può ma come diga aggiunta funziona poco.

SOLDANI 5 Prova negativa. Dal 65’ RENZI 5 Ci mette troppo poco per meritarsi un bel voto.

BASSANO 5,5 In una idea di contenimento non riuscita impossibile salvare qualcuno. Dal 65’ NICOLI 5 Non è al meglio e si vede.

KOUASSI 5,5 Almeno ci prova da ogni posizione e con ogni mezzo. Ma praticamente non inquadra mai la porta.

TROVADE 5 Pochi palloni per gli attaccanti e per impostare una fase offensiva degna di tale nome. Dall’80’ PETRONELLI s.v.

DIALLO 5 Servito poco e male. Dall’83’ BARTOLINI s.v.

ALL. F.F. SANTI 5 Fa quel che può. Non basta per evitare una brutta figura in appena 58 minuti.