La Cordovani passa al Trieste: la notizia arriva mentre è in acqua con il Setterosa

Sara Cordovani è una nuova giocatrice della Pallanuoto Trieste. Ad ufficializzare il trasferimento è stata nelle scorse ore la società triestina, che ha annunciato l’arrivo della ventiduenne pratese. E per lei si tratta di un passo avanti: dopo essere cresciuta nelle giovanili della Prato Waterpolo, ha debuttato nella massima divisione fra le fila della Rari Nantes Florentia. Una squadra che lottava per non retrocedere non poteva però sostenere a lungo la crescita di un’agonista ormai entrata in pianta stabile nelle convocazioni del commissario tecnico della Nazionale, Carlo Silipo. E Trieste dovrebbe dare maggiori garanzie sotto questo profilo: non si tratta di una squadra capace di lottare per lo Scudetto (perlomeno sulla carta) ma può comunque rientrare nei playoff, come del resto già fatto nella stagione appena chiusasi. Cordovani ha appreso del suo cambio di calotta dall’Ungheria, dove si trova da qualche giorno insieme alle compagne di squadra del Setterosa (fra le quali spiccano le altre due pratesi della Nazionale, Chiara Tabani e Giuditta Galardi). Oggi dovrebbe scendere in vasca per un test amichevole contro la selezione ungherese, mentre domani il gruppo delle azzurre dovrebbe tornare ad Anzio. E dopo un nuovo incontro con l’Ungheria, l’attenzione andrà alle "Super Final" della World Cup che prenderanno il via il prossimo 23 giugno a Long Beach. Un appuntamento al quale dovrebbe prendere parte anche la stessa Cordovani, al netto di sorprese dell’ultima ora. E la carica motivazionale non dovrebbe mancarle, su queste basi.

G.F.