La Castiglionese è troppo forte Prato 2000 ancora al tappeto

Prato 2000

1

Castiglionese

6

PRATO 2000: Santangelo, Gaggioli, Natali, Bianchi, Kowalski, Testa, Fall, Querci, Casati, Servillo, Tallarita. All.: F.F. Guarducci.

CASTIGLIONESE: Tegli, Viciani, Bassini, Talladira, Giorgi, Menci R., Redi, Sekseni, Falomi, Borghesi, Berneschi. All.: Fani.

Arbitro: Nicola Mascelloni di Grosseto.

Reti: 3’ Falomi, 6’ Talladira, 15’ e 40’ Berneschi, 30’ Fall, 46’ e 76’ Steccato.

Brutta sconfitta per il Prato 2000, che incassa 6 reti contro la Castiglionese e resta in fondo al girone B di Eccellenza con appena 8 punti. Partenza shock per i pratesi, che in un quarto d’ora incassano tre reti. Al 3’ Falomi apre le danze per la Castiglionese, seguito tre minuti dopo da Talladira e al 15’ da Berneschi, complice la scarsa cattiveria dei difensori locali in marcatura. Al 30’ arriva il gol della bandiera dei padroni di casa, con Fall che dal limite dell’area pesca il pertugio giusto per provare a riaprire il match. Allo scadere del primo tempo, però, ancora una volta da fuori area è Berneschi a rimettere in chiaro le cose, segnando la personale doppietta e il momentaneo 4-1 in favore della Castiglionese. Nella ripresa ancora a segno la formazione ospite con un bel tiro dal limite di Steccato, che realizza il 5-1 e archivia anzitempo la pratica. Prima del 90’ ancora Steccato si toglie la soddisfazione di realizzare la personale doppietta con un tap-in rapace al 76’.

L. M.