La capolista Tavola ospita il Paperino

Un turno che raggiungerà il suo culmine nella giornata di domani, al netto dei sue anticipi di oggi. E che potrebbe essere già decisivo nell’indirizzare le sorti del campionato: nessuna squadra può più sbagliare. Tutto pronto per la ventesima giornata della Terza Categoria, che inizierà alle 14.30 odierne. La Polisportiva Carraia tenterà di agguantare la vetta (almeno per ventiquattr’ore) battendo Las Vegas, mentre il Tobbiana vuole avvicinarsi alle primissime posizioni e dovrà regolare a domicilio il Carmignano. Le restanti partite si giocheranno invece domani alle 15, cominciando da quella che vedrà la capolista Tavola ospitare il Paperino San Giorgio. Gli uomini di Scotton giocheranno conoscendo già il risultato del Carraia, ma dovranno vincere per respingere gli assalti delle vaianesi che seguono a tre lunghezze di distanza: la Valbisenzio riceverà l’Eureka, mentre La Briglia Vaiano andrà nella tana di un San Giusto galvanizzato dalla conquista della finale di Coppa Faggi. Occasione da sfruttare anche per il Montemurlo Jolly, adesso che al Nelli arriverà la Polisportiva Bacchereto. A completare il quadro, ecco infine La Libertà 1945 Viaccia – Polisportiva Naldi e BGV Soccer – Montepiano.