La capolista Tavola cede al Montemurlo Risale il Carraia

Un torneo rimesso in discussione sin dalla lotta di vertice, almeno per il momento. Ci sono ancora quindici punti da assegnare e saranno quindi le prossime partite a delineare il quadro finale, lasciando per adesso la porta aperta a molteplici scenari. La venticinquesima giornata di Terza Categoria 202223 si è intanto chiusa ieri e la notizia principale è certamente il capitombolo del Tavola: il Montemurlo Jolly ha violato il campo della capolista (1-0, gol di Culò) portandosi a cinque lunghezze di distanza in classifica dagli uomini di Andrea Scotton. Risale anche il Carraia, che dopo aver espugnato con il medesimo risultato il terreno di gioco della Polisportiva Naldi è terzo a quota 50. Un punto in più de La Briglia Vaiano, quarta dopo il 2-0 esterno al fanalino di coda Montepiano (firmato da Tronchi e da Cibella). Attenzione però alla rincorsa di due "outsiders" che hanno messo nel mirino la zona playoff: in attesa della finalissima di Coppa Faggi, il San Giusto (adesso settimo) ha battuto 1-0 la Valbisenzio a Vaiano (rete di Porciani) facendo retrocedere i vaianesi in quinta posizione. E il Tobbiana, dopo il 4-1 casalingo rifilato al Las Vegas, si è arrampicato sino alla sesta piazza. Torna a sorridere anche il Carmignano, alla luce del 2-1 conquistato nel derby con il Bacchereto. Durante Paperino San Giorgio – La Libertà Viaccia gli spettatori non si sono certo annoiati, considerando il 3-3 finale. A completare il programma, ecco infine lo 0-0 fra Eureka e BGV Soccer.