La capolista Tavola cade a sorpresa contro il Carraia

Un campionato sempre più combattuto che si deciderà ormai al fotofinish, con gli ultimi centottanta minuti che si riveleranno decisivi. E’ questa l’impressione che si ha dando un’occhiata ai risultati della terzultima giornata della terza categoria andata in archivio proprio ieri. Iniziando ad esempio da un Tavola sconfitto un po’ a sorpresa dal Carraia e da un Montemurlo, secondo, che non ha la minima intenzione di mollare la presa: la capolista di coach Scotton mantiene il comando della classifica, ma la battuta d’arresto (1-2, gol della bandiera di Mugnaini) contro la Polisportiva Carraia può potenzialmente rimettere tutto in discussione. Sempre in zona playoff, La Briglia ha regolato 1-0 tra le mura amiche il Paperino San Giorgio, consolidando il quarto posto. Sorride, per restare in tema di formazioni vaianesi, anche la Valbisenzio: Tardelli e Rossellò hanno firmato il 2-1 sul terreno di gioco del Carmignano, regalando alla banda Imbriano la quarta posizione. Torna in auge anche il San Giusto, dopo il 3-1 casalingo inflitto a La Libertà Viaccia 1945: sembra ormai tardi per puntare agli spareggi (al pari del Tobbiana) ma ci sono comunque i margini per chiudere in bellezza. Stesso discorso per la Polispotiva Naldi, a seguito del 3-0 esterno inferto al Montepiano (Gelsumini, Pagnotta e Vella). Si è infine chiuso sul 2-2 il confronto fra Las Vegas ed Eureka: reti di Cosimo Torri e Ciardi per i locali, doppietta di Giomemo a pareggiare i conti per il sodalizio ospite.