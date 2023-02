La capolista Poggio a Caiano riceve il fanalino Firenze Ovest

Ha l’obbligo di centrare i tre punti la capolista Poggio a Caiano stamani alle 11 al Martini nel confronto col fanalino di coda del campionato Giovanissimi regionali, Firenze Ovest. Nel più classico dei testa-coda i medicei hanno l’opportunità quantomeno di confermare il primato con quattro punti di vantaggio sul Coiano Santa Lucia Prato Social Club. Il calendario, d’altronde, questa giornata offre tre match alla portata per le tre compagini in lotta per la vittoria del titolo regionale. Perché se il Poggio a Caiano sfida l’ultima della classe, il Csl Psc andrà a fare visita alle 10 a Barberino al Banti, squadra di metà classifica. E lo stesso vale per l’Athletic Calenzano, terzo, che attende alla Fogliaia l’Atletica Castello terzultima. Passando agli Allievi regionali, il Coiano Santa Lucia Prato Social Club attende alle 11 al Rossi il Limite e Capraia. L’obiettivo dei biancazzurri è di difendere la quinta piazza dagli attacchi dei Giovani Fucecchio, ma fare punti con gli ospiti non sarà semplice, visto che sono la terza forza del torneo.