La capolista MI9 non si ferma Ora è a più otto sui Liverpolli

E’ sempre più in fuga la capolista Ml9 nel campionato di serie A di calcio a 7 organizzato dall’Msp. La prima della classe si impone 2-1 nel match col Poggisbronzi e allunga a +8 sul Liverpolli, fermato un po’ a sorpresa sul pari per 2-2 dal Panchester United. La capolista, quando abbiamo superato il giro di boa del torneo, è la principale favorita per il titolo. Anche perché dietro all’inseguitrice Liverpolli, faticano tutte le altre avversarie. Il Ginga Futebol Clube, terzo, è staccato di 13 lunghezze dal vertice nonostante l’ultima goleada 14-2 ai danni del Calciopoli. A pari merito sul gradino più basso del podio, ma con una partita in più, troviamo pure Real Mentescarsi e Miaf, reduci dalla vittoria 7-3 sui Caballeri e dal pari 2-2 col Prato Ecologia. Il quadro si conclude col poker rifilato dal Mezzana Club al Desturbo, e col 5-3 con cui il Naif ha superato l’opposizione del Kevin Calcaterra. Chiuso il capitolo serie A, si passa ai risultati della cadetteria Msp. Qui cambia tutto in vetta alla classifica, con l’All Beck’s che perde per 3-0 lo scontro diretto con il Real Colizzati e subisce pure il sorpasso al vertice. Questi ultimi adesso comandano la graduatoria con un punto di vantaggio sull’ex capolista, che proprio nell’ultimo turno ha subìto la prima sconfitta stagionale. Guardando agli altri risultati del campionato, troviamo due pareggi: quello per 1-1 fra Esercito 12 Scimmie e Ragazzi del Vivaio, e quello per 2-2 fra Frasche e Sporting Prato 2020. Il Real Pavo supera 9-1 l’Area 22, l’Adg vince 9-4 sul Circolo di Capezzana e l’Aggarganella batte 3-1 lo Sbancatore.