La capolista è troppo Tushe al tappeto

Nulla da fare per la Tushe Prato contro la capolista Guerriere Malo. La trasferta veneta si conclude con una secca sconfitta 46-24. Domenica c’è l’ultima partita della stagione della seconda squadra del club pratese partecipante al campionato di A2,. L’obiettivo è chiudere con una vittoria casalinga contro il Mestrino che consenta la conquista del quarto posto in classifica. Contro Guerriere Malo, il tecnico Claudia Guida (foto) ha schierato questa formazione: Bartalucci, Bisori, Picone, G. Del Bono 1, Gurra 2, E. Del Bono, R. Micotti 5, Niccolai 2, Grassi 2, Logica, Benedetti, Saccenti 1, Rubbino 9, V. Rossi 2, Derjaj. Gli altri risultati della sesta giornata di ritorno: Oderzo-Cus Udine 27-21, Mestrino-Euromed Mugello 21-43, Cellini Padova-Arcobaleno 30-22. La classifica del girone C della serie A2 femminile: Guerriere Malo 24 punti; Euromed Mugello 19; Oderzo 16; Mestrino 11; Gruppo AF Tushe Prato 10; Cellini Padova 9; Arcobaleno 8; Cus Udine 4. M.M.