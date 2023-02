Un campionato sempre più combattuto ed incerto, senza dimenticare la Coppa Faggi che proprio questa settimana tornerà a reclamare la scena. E’ il quadro della Terza Categoria, il cui diciannovesimo turno si è chiuso ieri nel segno della continuità. Il Tavola ha mantenuto la vetta solitaria della graduatoria, visto che Cuzzavaglio e Fogacci hanno firmato il 2-0 con cui gli uomini di coach Scotton hanno violato il campo della Polisportiva Naldi. Restano quindi a tre punti di distanza le tre inseguitrici più prossime, che proseguono a braccetto a quota 40. La Briglia Vaiano ha sfruttato al massimo il fattore campo, annichilendo il BGV Soccer alla luce di un 6-0 di stampo tennistico (griffato da una doppietta di Pulidori e dagli acuti di Galli, Bolognesi, Tronchi e Macchiavelli). Avanti insieme ai "cugini" della Valbisenzio, dopo aver regolato 3-0 il Montepiano (bis di Rossellò e squillo di Langianni) e alla Polisportiva Carraia, che ha sconfitto il Carmignano imponendosi 2-1. Lo 0-0 in casa del Tobbiana permette al Montemurlo Jolly di appaiare nell’ultima casella valida per i playoff il San Giusto (che non è andato oltre l’1-1 contro l’Eureka) e di farsi al momento preferire per la miglior differenza-reti rispetto ai concorrenti. Anche nella parte destra della classifica ci sono state novità: Elia Torri e Pavi (doppietta) hanno trascinato Las Vegas nel 3-1 interno contro La Libertà 1945 Viaccia (gol della bandiera di D’Ambrosio) consolidando la decima piazza. Anche in virtù dell’1-1 maturato nel confronto fra Polisportiva Bacchereto e Paperino San Giorgio. I rapporti di forza stanno insomma delineandosi in via definitiva. Anche se l’impressione è che nulla sia ancora deciso: tutto è ancora in gioco.

g. f.