La Briglia Vaiano alle semifinali. Anche il Grignano qualificato

Un turno non esente da sorprese e risultati eclatanti, con la testa di uno dei mini-gironi che dovrà peraltro essere decisa con...la monetina. L’ultima giornata di Coppa Faggi, che ha visto tornare in campo diverse formazioni di Terza Categoria, si è svolta due giorni fa. E in attesa del campionato, ci sono già gli estremi per tracciare un bilancio. Può sicuramente far festa La Briglia Vaiano, che dopo un primo scorcio stagionale altalenante in termini di risultati è riuscita ad espugnare il campo della Polisportiva Naldi. Un 3-2 (doppietta di Cibella e Caggianese da un lato, acuti di Pagnotta e Zanobetti dall’altro) che permette ai vaianesi di avanzare alle semifinali, per un’iniezione di autostima da spendere anche nelle prossime uscite. Qualificato anche il Grignano: la squadra del direttore generale Luca Benesperi ha inflitto un perentorio 4-0 casalingo al BGV Soccer, con Baroncelli in veste di mattatore. Gramigni, Mazzola, Tardelli e Ghianni hanno firmato il 6-0 tennistico con cui la Valbisenzio Academy ha annichilito il Tobbiana, ipotecando la conquista della semifinale. Al pari del San Giusto di coach Trezza, dopo il 3-0 interno contro La Libertà Viaccia (Ndiaye, Rizzo e Moretti). Sarà invece il sorteggio a decidere chi proseguirà fra Paperino San Giorgio e Carmignano. I carmignanesi hanno annientato il Colonnata regolandolo per 7-1, ma in precedenza anche il PSG aveva ottenuto lo stesso risultato. E considerando l’1-1 maturato nello scontro diretto, sarà il caso a decidere.

Giovanni Fiorentino