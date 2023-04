Kodokan Sant’Angelo super Piovono tante medaglie d’oro

Una serie di medaglie e di piazzamenti di prestigio, arrivati in una manifestazione di interesse interregionale. E la somma delle singole prestazioni evidenziate dai giovani atleti ha consentito al club carmignanese di agguantare la terza posizione nella classifica generale delle società partecipanti (totalizzando 104 punti complessivi). Momento positivo per il Kodokan Sant’Angelo, reduce dal Trofeo Città di Rosignano. Alla kermesse livornese hanno preso parte judoka provenienti dalla Toscana, dall’Emilia-Romagna e dall’Umbria (e non solo). E anche per questo i risultati colti dagli atleti del Kodokan sono tutt’altro che secondari. Iniziando dalle medaglie del metallo più pregiato: sono saliti sul gradino più alto del podio, nelle rispettive categorie agonistiche, Marco Ermini, Daisy Palumbo, Asia Lombardi, Rachele Bargelli, Mirko Calzolari ed Emanuele Bramini. Sofia Campani ha ottenuto una medaglia d’argento, mentre Riccardo Canepari e Marco Geppetti sono tornati a casa con un bronzo a testa.