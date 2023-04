Kodokan, quattro medaglie d’oro al "Trofeo Città del Tessuto"

Medaglie e piazzamenti di vertice, arrivati in due differenti competizioni svoltesi in città. Questi gli ultimi risultati colti dal Kodokan Sant’Angelo nei giorni scorsi, con gli atleti carmignanesi capaci di salire più volte sul podio. Iniziando ad esempio dal "Trofeo Città del Tessuto" di judo organizzato dall’Accademia Judo: Daisy Palumbo, Asia Lombardi, Sofia Campana e Riccardo Canepari hanno conquistato la medaglia d’oro nelle rispettive categorie agonistiche. Marco Geppetti ha poi ottenuto un argento, mentre Rachele Bargelli ha chiuso con un bronzo. Il sodalizio carmignanese ha agguantato il settimo posto nella classifica generale della kermesse, su 92 club partecipanti. Più o mento in contemporanea, altri atleti si sono cimentati nel "Memorial Bruno Barni". E anche in questo caso, non sono mancati i riscontri positivi: medaglie d’argento per Brando Guidi, Stefano Mendicino, Rebecca Sesto e Martina Spataro, mentre Sasha Collura, Cesare Sesto, Gabriele Bottalico e Tommaso Ceri sono tornati a casa con un bronzo.