Kabel, un’annata di novità Coach Novelli è al lavoro

La Kabel Volley Prato torna al lavoro. La squadra di serie B è già in palestra agli ordini di coach Novelli per preparare al meglio la terza stagione consecutiva in categoria nazionale. Un’annata che, dopo la rivoluzione estiva, si annuncia meno ancorata a certezze ma anche stimolante con un gruppo da costruire e plasmare nel corso di queste settimane di preparazione. Compito proprio di coach Novelli a cui spetta il compito di descrivere questi primi giorni di lavoro. "I ragazzi stanno lavorando bene, con grande impegno – dice il tecnico -. Sono molto soddisfatto di quanto ho visto finora. Fra i volti nuovi c’è anche quello di Hoppo Mathurin, un atleta molto attento con grande voglia di apprendere. Ha grandi doti fisicoatletiche e ha ottimi colpi d’attacco". Novelli traccia un profilo dei vari nuovi acquisti in casa Kabel. "Marco Tempestini è un ragazzo giovane, un centrale molto bravo in attacco – prosegue il coach -. Anche lui è un grande lavoratore, meticoloso e molto attento e, vista anche la giovane età, lavorando in gruppo, può solo migliorare e crescere". Infine due parole su Alessandro Marini. "Ha grandi qualità tecniche – aggiunge -. Del resto proviene da una scuola di pallavolo importante. Manca un po’ in altezza ma rimedia con l’ottima tecnica anche nei colpi d’attacco". Infine il programma di amichevoli che prevede i match con Castelfranco, Sales e Sestese.