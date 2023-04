Kabel, una trasferta durissima In campo contro la capolista

Trasferta proibitiva per il Volley Prato in serie B nazionale maschile. La Kabel dopo lo stop pasquale torna in campo per sfidare la capolista Civita Castellana. L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 17 alla palestra comunale Smargiassi (arbitri Concilio e Restaino). Una gara, almeno sulla carta, dal pronostico chiuso ma la storia del match d’andata racconta ben altro. Prato in quell’occasione fra le mura amiche del Gramsci Keynes aveva lottato alla pari con l’Ecosantagata per almeno un set e mezzo. Poi l’infortunio a Matteo Alpini e la gara che era diventata impossibile per gli uomini di coach Novelli. Civita finora ha collezionato numeri da paura con sole due sconfitte nel torneo e conquistando la final four di Coppa Italia di categoria, dove è stata sconfitta da Mantova. D’altronde è una squadra costruita per vincere che può schierare giocatori di alto livello come il regista Andrea Cordano, con lunghi trascorsi in A, e l’attaccante Genna. Prato però vuole fare punti per centrare l’obiettivo del quarto posto.