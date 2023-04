Kabel, titolo regionale per l’under 17

La Kabel fa festa due volte. La società del presidente Giuntoli, già campione regionale per la categoria Under 15, fa suo anche il titolo regionale dell’Under 17. Un successo quello della formazione allenata da coach Mirko Novelli arrivato quando la squadra pratese ha messo giù l’ultimo pallone della sfida con l’Invicta Grosseto. Prato si è imposta per 0-3 (22-25; 22-25; 22-25) resistendo così anche all’estremo tentativo di sorpasso del Torretta Livorno, vittorioso su Scandicci, e giunto ad un solo punto di distanza dai pratesi. Kabel che chiude con 7 vittorie su altrettante gare e con un titolo regionale che vale anche la qualificazione alle finali nazionali che si disputeranno dal 29 maggio al 4 giugno in Trentino. Una qualificazione e un titolo che vanno ad aggiungersi a quelli ottenuti pochi giorni prima dalla formazione Under 15 di coach Andrea Barbieri che, tra l’altro, avrà l’onere e l’onore di disputare e ospitare a Prato le finali nazionali dal 16 al 21 maggio. La rosa dei campioni: Bardazzi, Cantoni, Carmagnini, Cecchi, Cioni, Civinini, Lascialfari, Maletaj, Berti, Grossi, Postiferi, Maranghi, Grasso, Calvietti, Menchetti, Mendolicchio, Nipolli, Pini, Romei, Noferi, Stefani. All. Novelli.