Kabel, Foligno è un ostacolo duro Ma centrare l’impresa è possibile

Penultima sfida per la Kabel nel campionato di serie B nazionale maschile. Si gioca alle 18 al Palasport Paternesi (arbitri Arienzo e Arghittu) e per la squadra di Novelli l’avversaria è l’Italchimici Foligno. Gara difficile, difficilissima in cui l’arma in più della Kabel potrà essere la serenità. Prato è reduce dal successo su Modena, ha una classifica tranquilla che, in caso di vittoria in Umbria, potrebbe virare sulle tonalità del bello. Quello che Prato non ha è la pressione perché il suo cammino l’ha fatto ed i suoi obiettivi sono stati raggiunti. Dall’altra parte della rete, invece, Foligno è ancora in lotta per la salvezza. La sfida tra Italchimici e Tomei Livorno si deciderà con ogni probabilità solo all’ultima giornata e quindi nessuna delle due può mollare di un centimetro. Sabato scorso l’Italchimici ha perso al quinto il derby con l’Edotto Ascensori e adesso, in virtù del successo pieno di Livorno, vanta solo un punto di vantaggio sui labronici. Insomma, Prato ha tecnicamente qualcosa in più e lo ha dimostrato anche nel 3-1 vincente dell’andata.