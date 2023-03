Kabel, è l’ora di accelerare Avanti tutta per il titolo regionale

La Kabel va avanti su tutti i fronti nei campionati giovanili regionali. Under 19, Under 17 e Under 15 sono in piena corsa per l’accesso alle fasi nazionali, e adesso sono pronte a giocarsi il titolo toscano. La notizia più bella arriva dall’Under 19 che, dopo una partenza sprint aveva subìto due sconfitte con Arezzo e Emma Villas che ne avevano messo a forte rischio la qualificazione alla fase successiva. Decisiva l’ultima giornata con Prato che batte il fanalino di coda Empoli e che passa alle semifinali grazie al concomitante successo di Arezzo 3-0 sull’Emma Villas. Per la Kabel adesso la semifinale con i Lupi Santa Croce. Passando all’Under 17, testa a testa per il Volley Prato che comanda la classifica con un punto di vantaggio su Livorno, grazie al successo al tie break sui labronici. Alla fine della fase regionale mancano tre partite: Massa Carrara, Emma Villas Siena e Invicta Grosseto. Obbligatorio vincere sempre per conquistare il primo posto e quindi la fase nazionale. Nell’Under 15 Prato è in vetta con tre punti in più di Arezzo, Grosseto e Santa Croce.