Kabel, è dura Sfida difficile con la Sestese

Dopo avere sfiorato l’impresa contro la seconda della classe, Firenze Volley, la Kabel oggi alle 18 al Gramsci Keynes (arbitri Pagliaro e Velli) è chiamata a un altro big match. Quello contro la Maxitalia Jumboffice Sestese. Stiamo parlando della sfida contro la capolista del campionato regionale maschile di serie C. Una capolista che non può permettersi passi falsi e che ha nel motore due ex Volley Prato come Pontillo e Massi. La Kabel arriva però al match forte di una lunga striscia positiva, interrotta solo nello scorso weekend dal ko di Firenze. E inoltre Prato può giocare con la serenità di chi ha raggiunto la quarta piazza, ma che in realtà a inizio stagione doveva solo centrare la salvezza.

Il sogno a questo punto sarebbe quello di salire sul gradino più basso del podio del torneo di serie C, ma dieci punti di ritardo dall’Arezzo sembrano essere davvero troppi.