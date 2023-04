Kabel conquista il derby coi Lupi Sfatato il maleficio del quinto set

Kabel Volley Prato

3

Gruppo Lupi Pontedera

2

KABEL VOLLEY PRATO: Alpini M., Alpini L., Bruni, Coletti, Giona Corti, Civinini J., Civinini M., Conti, Pini, Catalano, Bandinelli, Matteini, Menchetti. All. Novelli.

GRUPPO LUPI PONTEDERA: Zaccaria, Frosini, Pitto, Lusori, Lumini, Cerquetti, Lazzeroni, Grassini, Falaschi, Maggiorelli, Pantani, Pergolesi, Pozza, Sabatini. All. Alessandro Lazzeroni.

Arbitri: Baldi e Morena.

Parziali: 25-20; 25-22; 23-25; 19-25; 15-9.

Finalmente una vittoria in un derby toscano, per di più al tie break, per la Kabel. Quella che sembrava una maledizione dei ko al quinto set il Volley Prato è riuscita a lasciarsela alle spalle battendo 3-2 il Gruppo Lupi Pontedera.

I primi due parziali scivolano via veloci per il Prato, che chiude 25-20 e 25-22. Nel terzo Pontedera scappa 16-22, Prato rientra 23-24, ma poi un muro su Catalano regala la frazione ai Lupi. Nel quarto set Prato regge fino al 12 pari, poi Pontedera scappa e chiude 19-25 con Lumini. Tie break senza storia con Prato che passeggia 15-9.