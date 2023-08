Kabel, con Pontillo rosa completa Il figliol prodigo rientra alla base

Dopo un anno di prestito alla Sestese, dove è stato protagonista della promozione in serie B nazionale, Alessio Pontillo torna a vestire la maglia del Volley Prato. Il palleggiatore di talento fa quindi il percorso inverso rispetto a quello scelto questa estate da Giona Corti e Andrea Catalano, che hanno deciso di provare l’avventura in quel di Sesto Fiorentino.

Campione d’Italia Under 13 con la formazione di Andrea Barbieri, Pontillo, classe 2003, è nato e cresciuto pallavolisticamente proprio nel Volley Prato. È un palleggiatore che sa fare sentire la propria presenza anche a muro, e andrà a formare con Lorenzo Alpini una coppia estremamente interessante.

Con il ritorno di Pontillo, il Volley Prato di fatto va a completare il suo roster 202324 per il campionato di serie B maschile nazionale. Un roster giovane, ricco di talento e che dovrà puntare ad ottenere la salvezza dopo due stagioni in categoria nazionale vissuti da protagonisti assoluti.

Per la Kabel non si tratta però di ridimensionare gli obiettivi, bensì di dare vita a un nuovo corso, facendo crescere nuovi talenti e cercando di aprire un nuovo ciclo con interessanti prospettive per il futuro.