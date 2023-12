Kabel, arriva Anguillara. In palio punti d’oro

Torna a giocare nel palazzetto di casa la Kabel nel campionato di serie B maschile nazionale. Si gioca oggi alle ore 18 al Gramsci Keynes (arbitri Auditore e Gamalero) e per la squadra di Novelli l’avversaria è Anguillara. È a tutti gli effetti un confronto diretto per la salvezza e come tale la Kabel ha il dovere di provare a vincerlo. La sconfitta di Civita ha lasciato l’amaro in bocca per come è maturata. La squadra non ha giocato male ma ha pagato caro la poca lucidità nei momenti decisivi del match. Contro la formazione di Anguillara Sabazia tutto questo deve essere messo da parte e si deve puntare solo alla vittoria per chiudere l’anno pienamente in corsa con il gruppone di coloro che puntano come obiettivo minimo al sestultimo posto, quello valido per la salvezza. La squadra laziale è reduce dalla sconfitta casalinga contro la Sestese. Una gara dove Anguillara era avanti per due set a zero prima di essere rimontata e battuta.