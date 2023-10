Juniores, solo un pari. Ma confermata la vetta

Finisce a reti bianche la sfida casalinga della Juniores nazionale del Prato al cospetto del Borgo San Donnino. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai biancazzurri guidati dal tecnico Ridolfi, visto che i lanieri sembravano avere tutte le qualità per potere portare a casa i tre punti. E invece ne è venuto fuori un match bloccato, con gli emiliani bravi a chiudere ogni sortita offensiva pratese e anche un pizzico fortunati sull’occasione del gol nella ripresa annullato a Guizzaro. Questa la formazione del Prato scesa in campo al Parrocchiale di Mezzana: Strada, Biagi, Nocentini, Noviello, Rus (Villani), Licciardello, Guidi (Guizzaro), Di Vita (Carlesi), D’Amico (Mirzac), Preci, Agrello. A disposizione: Spina, Sepe, Fiore, Lemma, Pittalà. In classifica i lanieri sono ottavi a cinque punti dalla capolista Piacenza. Le avversarie dei biancazzurri sono comunque tutte lì alla portata: il Corticella ha 13 punti, Forlì, Pistoiese e Ravenna sono a quota 12. Nel prossimo turno il Prato sarà di scena sul campo dell’Imolese, altra formazione di metà classifica, staccata di una sola lunghezza dai lanieri. Per restare a contatto col vertice servirà il colpaccio per gli uomini di Ridolfi. Passando alle altre squadre del settore giovanile del Prato, negli Allievi provinciali su Firenze arriva l’ennesima goleada, stavolta ai danni della Polisportiva Novoli.

Finisce 10-1 per i biancazzurri che passeggiano mandando in gol Gemelli, Buica, Robi (doppietta), Kapidani (doppietta), Ughi, Borselli, Lombardi, e Mariku. In classifica i lanieri sono primi a punteggio pieno con due punti di vantaggio sul Lanciotto Campi e sulla Sales. Nei Giovanissimi provinciali su Pistoia, ancora un sorriso per il Prato, stavolta di dimensioni più contenute, col 2-0 esterno rifilato al Montecatini Murialdo. Baldi decide il match, seguito da un’autorete. In classifica i lanieri sono primi assieme a Borgo a Buggiano, Montecarlo e Ramini.

Stefano De Biase