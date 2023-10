Juniores nazionale, oscilla il rendimento

Prosegue il momento altalenante della Juniores nazionale del Prato. Quando la truppa di Ridolfi sembrava avere ritrovato la giusta strada per avere continuità d’alta classifica nel torneo, arriva subito la doccia gelata del ko di misura nel turno infrasettimanale. I biancazzurri infatti perdono 1-0 sul terreno di gioco dell’Imolese, e si ritrovano sempre più distanti dalla vetta della classifica. Eppure il match sembrava alla portata dei lanieri, contro una formazione che finora aveva vinto solo due gare. E che invece con questo successo ha piazzato il sorpasso sul Prato, ora nono. Il bilancio dei ragazzi di Ridolfi quindi adesso recita tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte, un cammino troppo poco costante per potere ambire a reggere il passo delle migliori, che comunque hanno solo cinque punti di vantaggio sui lanieri. Già domani comunque arriva l’occasione del riscatto per la Juniores che gioca alle 15 al Parrocchiale di Mezzana contro il Progresso, quarta forza del torneo.