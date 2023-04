Jolo, un gol di D’Alò sigla la festa E il Prato social club è promosso

La ventottesima giornata dei campionati di prima e seconda Categoria è andata in archivio ieri. E ha già emesso un primo verdetto, con la promozione di un club pratese.

In prima categoria, a far festa è lo Jolo: una rete di D’Alò ha consentito agli uomini del tecnico Giugni di battere 1-0 in casa la Sanromanese, consolidando ulteriormente la seconda posizione in classifica nel girone B. Il C.F. 2001 ha invece pareggiato 1-1 fra le mura amiche, con il Porcari.

Al prossimo campionato di prima si aggiungerà, però, anche il CSL Prato Social Club, che ha conquistato la promozione in anticipo. Una bella soddisfazione arrivata proprio in un momento di festa generale. Al gruppo di coach Rondelli bastava un punto contro il Mezzana, per avere la certezza matematica di chiudere il torneo in testa, a prescindere dai risultati delle ultime due giornate. E così è stato: lo 0-0 esterno sul campo del Mezzana ha garantito quel punto capace di respingere l’assalto del Pistoia Nord (vittorioso 1-0 sul Prato Nord). Può dunque partire la festa e si può anche cominciare a pensare alla prossima stagione con largo anticipo, anche questo un bel vantaggio per affrontare bene le sfide dellla prossima stagione.

"Un campionato da incorniciare - ha commentato Iacopo Nappini, dirigente del CSL Prato Social Club – c’era un gruppo da formare, ma ognuno ha dato il massimo: i giocatori, lo staff tecnico, la società. E non possiamo non esserne felici".

Una doppietta di Guzzo ha permesso a La Querce di pareggiare 2-2 sul terreno del Chiesina Uzzanese, mentre la Galcianese ha pareggiato a reti inviolate con il Montale Pol.90 Antares.

Il "solito" Viti ha firmato l’1-1 del Chiesanuova a San Marcello contro la Montagna Pistoiese. Nel girone G, la copertina è per la Pietà 2004 e la Virtus Comeana, a valanga rispettivamente sul Colonnata (6-1) e sul DLF Firenze (8-2).

Carradori ha griffato l’1-1 del Poggio a Caiano con il Club Sportivo Firenze. In zona playout bisogna registrare il successo importante dello Sporting Seano (che è uscito vittorioso 4-3 nello scontro pon la Laurenziana), mentre il Prato Sport si è arreso al Sesto (0-1 il risultato finale) e il Vernio ha perso 2-1 con il Daytona.

Giovanni Fiorentino