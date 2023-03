Jolo, tris vincente. Può continuare a sognare

Una giornata calcistica non esente da sorprese, quella appena andata in archivio. E per le formazioni di Prato e provincia impegnate in Prima e Seconda Categoria è intanto tempo di tracciare un bilancio del ventiseiesimo turno di campionato, archiviato proprio ieri. Per quanto concerne la Prima Categoria, l’incontro più interessante era senza dubbio il derby pratese fra Jolo e C.F. 2001, che ha sorriso ai primi: D’Arino, Melani e Vigni hanno messo la firma sul 3-1 finale (con gol della bandiera di Torracchi) che vale alla banda Giugni il quarto posto momentaneo nel girone B. Il sogno playoff può quindi continuare, visto che la seconda piazza occupata dal Porcari è ormai lì ad un passo. Ed eccoci arrivati in Seconda Categoria, con la prima sorpresa del girone F: il CSL Prato Social Club è caduto nello scontro diretto con il San Niccolò. Un 1-0 che premia gli aglianesi, ma che lascia comunque gli uomini di mister Sebastian Rondelli ben saldi al comando della classifica, forti dei nove punti di vantaggio sul Pistoia Nord secondo. Anche grazie al Chiesanuova, che ha bloccato a domicilio i pistoiesi sul 2-2 (grazie a Ferraro e Diodato). Sconfitte interne per Galcianese (0-1 per mano del Cintolese) e La Querce (pesante 0-4 rimediato dall’Atletico Casini Spedalino). Un gol di Scatizzi ha fatto sì che il Mezzana espugnasse il terreno di gioco del Chiesina Uzzanese, mentre il Prato Nord ha pareggiato a reti inviolate a Quarrata contro l’Olimpia. Nel girone G risalgono invece le quotazioni della Pietà, quarta dopo il 4-0 imposto in trasferta al DLF Firenze fanalino di coda del gruppo. Magelli e Pisaneschi hanno griffato il 2-1 sul Vernio (in rete con Bossahon) che spinge il Poggio a Caiano a ridosso della zona playoff, mentre la Virtus Comeana è stata superata 4-0 dalla corazzata Albacarraia. Qualcosa sta muovendosi anche in zona playout: Pacini e Marcantoni hanno garantito allo Sporting Seano il 2-1 esterno sul Colonnata, mentre il Prato Sport è stato sconfitto 2-1 dal Club Sportivo Firenze. Nulla (o quasi) è ancora deciso: saranno le prossime sfide ad emettere i primi verdetti.

Giovanni Fiorentino