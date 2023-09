Jolo, sfida durissima con il Quarrata C’è Mezzana-Jolly

E’ tempo di gare ufficiali anche in prima e seconda categoria. Tante le squadre del circondario impegnate oggi pomeriggio per il primo turno di coppa Toscana. In prima categoria sarà interessante vedere lo Jolo alle prese con la corazzata Quarrata ("Fantaccini" alle 15.30), con il CF 2001 a riposo in attesa di capire chi dovrà affrontare. Attenzione anche al debutto in trasferta della matricola Csl Prato Social Club,

che andrà a giocare sul campo dello Spartaco Banti Barberino. In seconda categoria

subito derby fra Mezzana e Jolly Montemurlo

("San Pietro" alle 15.30)

e fra Galcianese e Chiesanuova ("Conti" alle 15.30). Attenzione anche agli scontri diretti tutti nel circondario pratese fra Vernio e Pietà 2004 ("Amerini" alle 15.30) e fra Poggio a Caiano e La Querce 2009 ("Martini" alle 15.30), con Virtus Comeana e Prato Nord alla finestra in attesa

del debutto ufficiale.