Jolo, servono gli spareggi per la Promozione

Fra playoff e playout, il quadro appare ormai completo. E se per alcune formazioni pratesi la stagione è di fatto già finita, altre dovranno continuare a giocare per raggiungere i rispettivi obiettivi. Questo il verdetto dell’ultima giornata della regular season dei campionati di prima e seconda categoria.

Nel girone B di prima categoria lo Jolo si giocherà il salto in Promozione agli spareggi. Gli uomini di Alessio Giugni non sono riusciti a mantenere la seconda posizione, ma alla luce dell’1-1 interno contro lo Staffoli (griffato da Lorenzi) potranno comunque prendere parte all’appendice stagionale, affrontando in trasferta il Forcoli Valdera. Pareggio a reti inviolate per il C.F. 2001 nella tana del Candeglia, che garantisce al sodalizio di Governi l’ottava posizione finale.

Nel girone F di seconda categoria, la vittoria del campionato con netto anticipo non sembra aver fermato la "fame" del CSL Prato Social Club. Anzi, la formazione allenata da Sebastian Rondelli ha annichilito il Chiesina Uzzanese con un pesante 8-1, griffato dalle marcature di Conti (doppietta) Piana, Vannucci, Attucci, Bianchi, Spezzano e Casarini. Chiusura con i fuochi d’artificio anche per il Chiesanuova, sesto dopo il 6-3 imposto in trasferta al Vinci e griffato da Ferraro (doppietta) Piovanelli, Greco, Nanni e Cavicchi. Può far festa anche il Mezzana (3-2 casalingo contro il Cintolese) mentre la Galcianese ha pareggiato 2-2 con il Montalbano Cecina e La Querce ha perso a Quarrata contro l’Olimpia (2-3).

Un bis di Dondini ha invece permesso al Prato Nord di battere 2-1 a domicilio la Montagna Pistoiese, garantendo la disputa dei playout da una posizione di vantaggio contro il Chiesina. Meglio è andata nel girone G: la Pietà ha ottenuto un 2-2 sul campo della Laurenziana e il Poggio a Caiano ha sconfitto 3-0 il Sesto, per due risultati che qualificano entrambe le pratesi ai playoff. La Virtus Comeana ha espugnato il campo del Colonnata (1-0) mentre il Vernio ha pareggiato 1-1 con l’Albacarraia. Sporting Seano e Prato Sport si sfideranno infine ai playout, dopo le sconfitte maturate rispettivamente contro Real Peretola (1-5) e Pian di San Bartolo (1-2).

