Jolo sale al quarto posto, il Csl cade a Pistoia

Una giornata nella quale l’indiscusso protagonista è stato il maltempo, che ha causato il rinvio di diverse gare in programma. In quasi tutti i campi però, alla fine si è giocato, anche se il ventiduesimo turno dei campionati di Prima e Seconda Categoria svoltosi ieri si concluderà con i recuperi che verranno calendarizzati a breve.

Iniziando dal girone B di Prima Categoria, dove per il momento lo Jolo può comunque far festa: il 2-0 interno contro lo Spedalino Le Querci griffato da Ciolini e Lorenzi vale infatti il quarto posto nel raggruppamento, a soli due lunghezze dal Forcoli Valdera attuale seconda forza del torneo. I pisani hanno tuttavia una partita in meno e lo sa bene il C.F. 2001, che avrebbe dovuto affrontarli proprio nelle scorse ore. A causa della pioggia, tuttavia, l’incontro non è mai iniziato e sarà quindi recuperato nei prossimi giorni. Scendendo in Seconda Categoria, a far notizia ancor più dei rinvii è forse la sconfitta del CSL Prato Social Club primo della classe, caduto sul terreno di gioco del Pistoia Nord: il rigore trasformato da Cristiani è servito a ridurre le distanze, ma i pistoiesi si sono imposti 2-1 consolidando la seconda piazza nel girone F. Uno stop che non rimette tuttavia in discussione il primato, visto che la formazione di coach Rondelli ha ancora ben dieci lunghezze di margine sui rivali. Pari interno a reti bianche per La Querce con il Montale Pol.90 Antares, mentre la Galcianese è stata superata per 1-0 da un Chiesina Uzzanese capace di massimizzare il fattore-campo. Prato Nord – Chiesanuova è stata interrotta dopo venti minuti a causa del diluvio, mentre la neve caduta a Gavinana ha impedito l’inizio di Montagna Pistoiese – Mezzana. Sempre in Seconda, ma nel girone G, la Pietà 2004 è terza dopo lo 0-0 in casa del Prato Sport. Può essere soddisfatto anche il Poggio a Caiano a seguito del 3-0 sullo Sporting Seano (con Magelli, Pisaneschi e Melani mattatori) mentre la Virtus Comeana ha perso con il medesimo punteggio nella tana del Pian di San Bartolo. Stop infine anche per il Vernio, caduto 4-1 sotto i colpi del Club Sportivo Firenze.

Giovanni Fiorentino