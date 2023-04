Jolo punta al secondo posto Tutti gli anticipi di Pasqua

Terzultima giornata della regular season nei campionati dilettanti minori. Squadre in campo oggi alle 15.30 per disputare gli anticipi di Pasqua. Nel girone B di prima categoria lo Jolo Calcio ospiterà la Sanromanese Valdarno per guadagnare la seconda posizione nel raggruppamento, sperando di approfittare di un contemporaneo favore dei cugini del CF 2001, impegnati sul campo dell’Academy Porcari, seconda a pari punti coi rossoblù. Nel girone F di seconda categoria riflettori sul derby pratese fra il Mezzana e la capolista Csl Prato Social Club, che potrebbe brindare alla vittoria del campionato. La Querce sarà in trasferta sul campo del Chiesina Uzzanese per ottenere la salvezza, mentre la Galcianese cercherà di fare lo stesso ospitando il Montale 90 Antares. Anche il Chiesanuova andrà a caccia di un punticino in casa della Montagna Pistoiese. Sfida sulla carta quasi impossibile, invece, per il Prato Nord,a caccia di punti per evitare i play out in casa del Pistoia Nord. Nel girone G Pietà 2004 in cerca di punti con il Colonnata. Lo stesso vale per il Poggio a Caiano, in casa contro il Club Sportivo Firenze. Virtus Comeana cerca la salvezza col già retrocesso Dlf Firenze. Il Prato Sport proverà a far punti in casa contro il Sesto Calcio. Ci sono speranze per il Vernio, in casa del Daytona, e per lo Sporting Seano, di scena contro la Laurenziana.

L.M.