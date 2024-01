Jolo, caccia al primato

La pausa è finita. Domani alle 14,30 tornerà il momento di fare sul serio, con la quindicesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria pronti a (ri)prendere il via per il primo turno del 2024. Le formazioni di Prato e provincia vogliono iniziare l’anno nel migliore dei modi, per poter continuare a cullare le rispettive ambizioni.

In Prima Categoria lo Jolo vuole riprendersi la vetta del girone C. Gli uomini di coach Diodato dovranno battere il Ginestra Fiorentina e sperare che la Folgor Calenzano capolista non vinca. Ci sono poi CSL Prato Social Club e C.F. 2001 che vogliono risalire la china: i ragazzi di Rondelli ospiteranno gli Amici Miei, la banda Ermini farà visita alla Nuova Novoli.

Scendendo in Seconda Categoria, il Montemurlo Jolly attuale terza forza del girone E affronterà in trasferta il Cintolese. E per evitare di allontanarsi troppo dalla vetta, i montemurlesi dovranno assolutamente vincere. Attenzione anche al Prato Nord, che a fari spenti e a suon di buone prestazioni è arrivato ormai alle soglie della zona playoff. E sfruttando il fattore-campo per battere il San Niccolò, potrebbero aprirsi prospettive interessanti. Idem dicesi, a ben vedere, anche per il Chiesanuova. Anche se fare risultato sul terreno di gioco dell’Atletico Spedalino è un’impresa (sulla carta) ai limiti del proibitivo. Per La Querce e Galcianese, impegnate rispettivamente in casa contro il Pistoia Nord e in trasferta con il Montalbano Cecina, l’imperativo categorico è di tirarsi fuori al più presto dalle sabbie mobili.

Nel girone F, il tempo è scaduto per la Pietà 2004: se la formazione di Giovannetti vuole mettere la freccia e tornare al comando della graduatoria deve assolutamente espugnare il campo della Laurenziana e ritrovare quella continuità di rendimento che nelle ultime settimane è venuta meno.

Da seguire anche Virtus Comeana-Real Peretola: i comeanesi sono in crescita, come testimonia l’attuale sesta piazza, e potrebbero inserirsi nella lotta per agganciare gli spareggi-promozione.

Sogna legittimamente anche il Tavola, settimo, anche se avere la meglio sul Daytona non sarà una passeggiata. Il programma prevede infine anche Poggio a Caiano-Prato Sport, Vernio-Monterappoli e Santa Maria-Mezzana.

Giovanni Fiorentino