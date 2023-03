"Jewels & Wine" a Le Pavoniere Dominano Pietro e Sofia Pieri

L’ultimo fine settimana di febbraio agonistico del Golf Le Pavoniere ha visto quasi 90 giocatori scendere in campo nella gara Jewels & Wine. La competizione, giocata sulla distanza di 18 buche con formula louisiana a coppie, ha unito agonismo e divertimento. La tecnica di gioco e l’affinità hanno costituito un mix fondamentale per arrivare ai vertici della classifica. Pietro e Sofia Pieri hanno vissuto una giornata perfetta battendo gli avversari e il par del percorso. Hanno completato con 67 colpi, ben cinque meglio del par previsto per i professionisti. Nella categoria netta Mattia Donati e Michele Jermann (46) hanno superato di una sola lunghezza al termine di un avvincente testa a testa Massimo Bresci e Sabrina Conchedda, premiati quali miglior coppia mista. Onore anche ai senior Luigi Riccetti e Franco Pasquini, terzi assoluti con 44 punti ma migliori tra gli over 50. Applausi anche per Mattia Donati, il più preciso alla buca 8 con pallina tirata a soli 60 centimetri dalla buca.

Andrea Ronchi