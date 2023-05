Italgronda, via ai playoff Pomezia il primo ostacolo

Dopo il brillante quinto posto conquistato al termine della regular season (il recupero del match fra Atlante e Pontedera è stato vinto dai grossetani e non ha determinato cambiamenti a livello di classifica), l’Italgronda Futsal Prato è pronta a buttarsi nell’avventura dei playoff promozione. Si parte oggi con la partita d’andata del primo turno che gli uomini allenati da Massimo Zudetich dovranno giocare sul campo della Mirafin Pomezia, sesta classificata nel girone E della serie B. I pratesi avranno il vantaggio di giocare invece la gara di ritorno sul terreno di casa e questo avverrà sabato prossimo 20 maggio.

Ma come funzionano questi playoff che potrebbero regalare a Prato un’altra squadra in serie A2? Al primo turno si sfidano 28 formazioni, le 14 vincenti accederanno al secondo nelle quali si affronteranno in 7 sfide che assegnano altrettanti pass per la prossima A2. Dal girone C della serie B, quello a cui ha preso parte l’Italgronda Futsal, sono già saliti direttamente nella categoria superiore tre formazioni: Olimpia Regium Reggio Emilia, Bologna 1909 e Atlante Grosseto. Il match Mirafin-Italgronda Futsal Prato sarà disputato al PalaLavinium di Pomezia (Roma) con inizio alle 16.

Intanto il club del presidente Gianluca Caminati si sta già attrezzando per la prossima stagione, affidando a Daniele Bonucci il ruolo di direttore sportivo. Ex Lastrigiana, Bonucci ha già comunque dato un contributo fondamentale nella costruzione della squadra che ha raggiunto l’accesso ai playoff.

"Siamo felici di affidare a Daniele Bonucci il ruolo di direttore sportivo – spiega Caminati – per proseguire l’ottimo lavoro svolto in questa stagione. Siamo convinti che la sua esperienza e competenza possano essere un valore aggiunto per la nostra società anche per la costruzione della squadra per la prossima stagione. Oltre alla competenza tecnica riconosciamo a Bonucci anche grandi valori umani, che da sempre sono il segno distintivo della nostra società".

M.M.