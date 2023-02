Italgronda, derby d’alta quota La sfida è con la Sangiovannese

Un derby d’alta quota per l’Italgronda Futsal Prato che al PalaKeynes oggi ospita la Sangiovannese, terza forza del campionato. I pratesi sono invece sesti a quattordici punti di ritardo dagli avversari di turno, che all’andata si imposero 10-8. Gli uomini allenati da Massimo Zudetich arrivano a questo importante appuntamento lanciati da due successi consecutivi, l’ultimo dei quali colto sul terreno del Sant’Agata, ed hanno messo nel mirino la quinta posizione occupata dalla Mattagnanese (che in questa giornata riceve la visita dell’Atlante Grosseto), da cui distano una sola lunghezza. La partita avrà inizio alle ore 15. La classifica del girone C della serie B: Olimpia Regium Reggio Emilia 51 punti; Bologna 1909 44; Sangiovannese 43; Atlante Grosseto 42; Mattagnanese 30; Italgronda Futsal Prato 29; Futsal Pontedera 27; Balca Poggese 20; Arpi Nova Campi Bisenzio e Vigor Fucecchio 18; Sant’Agata 17; Real Casalgrandese 14; Aposa 10; Bordighera 0.

M. M.