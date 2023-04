Italgronda, continua la serie vincente

La sosta non ha bagnato le polveri all’Italgronda Futsal Prato, che torna in campo e sigla l’ennesima vittoria della serie. La vittima questa volta è il Balca Poggese allenato dall’ex bandiera del Prato Calcio a 5 Velimir Andrejic, battuto 4-1 a domicilio grazie alla doppietta di Di Maso, al gol di di El Gallaf e ad una autorete. Grazie a questi tre punti i pratesi possono andare alla nuova pausa pasquale con un più ampio margine di vantaggio sulle inseguitrici, salito a +7 dopo questo turno in cui D’Amico e compagni hanno dunque consolidato la loro quinta posizione. Questa la formazione schierata da Zudetich: Laino, De Luca, Masini, Di Maso, Patetta, Fabbri, El Gallaf, De Stefano, Balestri, Pecchioli, Montorzi, D’Amico. La classifica del girone C della serie B: Olimpia Regium 62 punti; Bologna 1909 57; Atlante Grosseto 51; Sangiovannese 50; Italgronda Futsal Prato 44; Mattagnanese e Futsal Pontedera 37; Balca Poggese 24; Arpi Nova Campi Bisenzio 22; Real Casalgrandese e Vigor Fucecchio 21; Sant’Agata 19; Aposa 14; Bordighera 2.

M.M.