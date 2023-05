Ironman Cartei nel Panathlon

Un nuovo socio è entrato a far parte del Panathlon Club di Prato. Si tratta di Gianluca Cartei, specialista ancora attivo della particolarissima disciplina sportiva dell’Ironman, che lui stesso ha illustrato con grande passione durante l’ultima conviviale organizzata al ristorante del Golf Le Pavoniere. L’Ironman è composto dalle tre specialità che danno vita al triathlon olimpico, ma la sua caratteristica peculiare è che si disputa su distanze lunghissime: 3.8 km di nuoto in mare, una gara di bici di 180 km e una maratona di 42,195 km. Con l’ingresso nel Panathlon Prato di Gianluca Cartei, il presidente Riccardo Tempestini può dirsi particolarmente soddisfatto dell’andamento del club che ha registrato recentemente altri nuovi arrivi come Luca Aiazzi per il canottaggio e Luciano Battiston, ex calciatore professionista anche con la maglia del Prato, conosciutissimo nell’ambiente sportivo pratese.