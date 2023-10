Inizio con sconfitta per il Circolo Prato 2010

Esordio con sconfitta in serie A1 maschile per il Circolo Prato 2010. Alle Badie si è imposto per 4-2 Norbello, dopo oltre tre ore di sfide combattute. I pratesi sono usciti sconfitti, ma tra gli applausi. In avvio il russo Sadi Ismailov, neoacquisto pratese, ha vinto in tre set con Marco Cappuccio. L’argentino Gaston Alto, però, ha risposto vincendo su Alessandro Baciocchi. Il terzo singolare è stato tiratissimo, con il russo Taras Merzlikin, che, dopo aver perso la prima frazione contro Diogo Carvalho, si è aggiudicato la seconda e la terza. Il portoghese ha dovuto rimontare e c’è riuscito, effettuando il sorpasso decisivo al termine di una battaglia finita allo spareggio. Nella sfida due, Ismailov ha perso contro Alto. Merzlikin ha accorciato le distanze per i locali, rimontando Cappuccio e riaprendo le sorti del confronto. Nel match finale, però, Baciocchi ha dovuto cedere di fronte a Carvalho. Domenica prossima la squadra pratese cercherà la prima vittoria nella trasferta sul campo del S. Espedito Napoli.