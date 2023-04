Ingresso gratis per spingere l’Italgronda

Dopo la sosta pasquale l’Italgronda Futsal Prato torna in campo per lo sprint finale nel quale spera di poter staccare il biglietto per i playoff promozione. Un bel passo avanti potrebbe arrivare fin da questo pomeriggio, quando al PalaKeynes gli uomini di Zudetich avranno la possibilità di affrontare e battere il fanalino di coda della classifica Bordighera. Se l’ottava vittoria consecutiva non dovesse arrivare, con tre giornate ed un importante recupero (la ripetizione del derby Atlante Grosseto-Pontedera che sarà disputato il 19 aprile) ancora da disputare, allora l’Italgronda per poter festeggiare la conquista del prestigioso traguardo potrebbe dover fare i conti con i risultati delle dirette concorrenti, che sono Mattagnanese e lo stesso Futsal Pontedera, che in questo momento sono attardati di sette punti rispetto a Montorzi (che oggi non giocherà perché squalificato) e compagni. Al PalaKeynes ci sarà la Giornata Biancoazzurra con ingresso gratuito al match che avrà inizio alle 15. M.M.