Indice di sportività delle province, Prato è 65esima a livello nazionale

Prato, 12 settembre 2023 – La buona notizia è che Prato ha guadagnato tre posizioni, rispetto all'ultima rilevazione pubblicata nel 2022. Quella meno buona è che nonostante tutto ciò, la provincia pratese si trova al sessantacinquesimo posto a livello italiano e al settimo in ambito toscano. Questo il verdetto dell'ultima classifica del Sole 24 Ore, legata all' "indice di sportività" delle province italiane. Una graduatoria stilata sulla base di quattro differenti parametri, a loro volta basati su indici quali la qualità delle infrastrutture sportive, il numero di residenti che praticano attività sportiva e i risultati raccolti in termini di agonismo. E Prato si è piazzata come detto sessantacinquesima a livello assoluto con 341 punti complessivi, in una lista che ha al vertice nazionale Trento e a quello toscano Firenze.

Il miglior riscontro per l'area pratese è arrivato sotto l'indicatore "Struttura sportiva", che tiene conto in particolare dell'attrattività degli eventi sportivi organizzati sul territorio, del totale di atleti tesserati, degli enti di promozione sportiva e degli investimenti sullo sport: Prato si è classificata quarantaquattresima, sotto questo profilo. Le "dolenti note" sono tuttavia arrivate alla voce "Sport di squadra": i buoni risultati colti in primis dal rugby, dall'hockey e dalla pallanuoto (che hanno garantito la diciannovesima piazza nella sottocategoria "Altri sport") non sono bastati per evitare l'ottantaseiesima posizione. Ad incidere negativamente, a quanto sembra, è stata soprattutto l'attuale assenza di una squadra nel calcio professionistico, visto che il Prato milita ormai dal 2018 in Serie D (per quanto il Lungobisenzio abbia ospitato negli ultimi giorni due partite dell'Italia U19).

Meglio è andata nella sezione "Sport individuali": anche grazie al terzo posto nel tennis e al ventesimo nel nuoto, Prato è cinquantaduesima. A chiudere, il sessantatreesimo posto fotografato dall'ultimo indicatore, "Sport e società". Con qualche curiosità: la sottosezione "Sport paralimpici" vede Prato "solo" in settantottesima posizione, nonostante i successi di Christian Giagnoni e Jacopo Luchini. A Prato, la percentuale dei giovanissimi che praticano sport è insomma alta. E lo certifica la ventiduesima piazza del sotto-indicatore "Sport e bambini", che può rappresentare un punto dal quale ripartire per il futuro.

Giovanni Fiorentino