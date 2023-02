Arriva il quinto successo consecutivo per la Kabel nel campionato di serie B maschile nazionale. Il Volley Prato fra le mura amiche del Gramsci Keynes supera la giovane formazione dell’Anderlini per 3-0 e prosegue la scalata verso le posizioni nobili della graduatoria. In scena per la truppa di coach Novelli è andato un match agevole, dove c’è stato equilibrio solo nelle finali iniziali del primo parziale. Poi la Kabel è andata in fuga e senza particolari difficoltà ha portato i tre punti a casa. Novelli manda in campo Corti e Catalano in diagonale, Coletti e Matteini centrali, Alpini e Pini di banda e Civinini libero. Il match è equilibrato fino al 5 pari, poi il Volley Prato va in fuga 13-8, 17-11 e chiude la frazione 25-20. Stesso copione al ritorno in campo, con Catalano a mettere giù il 9-5, Modena a soffrire sul 20-14 e Prato che chiude 25-17. Infine il terzo set, dove gli ospiti mollano di schianto e Prato ne approfitta e chiude la partita 25-9.