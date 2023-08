In Prima si può sognare

Girone C in Prima Categoria, girone E e girone F in Seconda. Questi i raggruppamenti nei quali saranno impegnate le società di Prato e provincia, con entrambi i campionati che dovrebbero prendere il via il prossimo 17 settembre.

In Prima, la "matricola" Coiano Santa Lucia Prato Social Club (capace di dominare lo scorso anno il torneo di Seconda) affiancherà Jolo e C.F. 2001. Tutte e tre le formazioni partono con l’obiettivo di stazionare nella parte più alta della classifica e di sognare i playoff, ma il girone C vede fra le partecipanti Amici Miei e Quarrata Olimpia. Le due squadre della piana pistoiese sono retrocesse dalla Promozione al termine di un’annata negativa e puntano con decisione a ritornare al piano superiore: difficile non indicarle come le favorite della vigilia, anche alla luce delle rose che hanno allestito.

A completare il lotto, Atletica Castello, Barberino, Albacarraia, Cerbaia, Calenzano, Barberino Tavarnelle, Gambassi, Isolotto, Ginestra, Novoli, Barberino e Sancascianese.

Occhio però alla Coppa Toscana, che il prossimo 3 settembre coinciderà con l’esordio regionale per (quasi) tutti: lo Jolo riceverà la visita del Quarrata, mentre il C.F. 2001 entrerà in gioco il 10. Sempre domenica 3, il Csl Psc debutterà invece in trasferta contro il Banti Barberino.

Scendendo invece in Seconda, la componente laniera sarà rappresentata da Chiesanuova, La Querce, Galcianese, Prato Nord e Montemurlo Jolly (mentre La Briglia ha rinunciato al ripescaggio) che sfideranno nel girone E "prato-pistoiese" Atletico Casini Spedalino, Borgo a Buggiano, Cintolese, Montalbano Cecina, Montagna Pistoiese, Olimpia, Montale Pol. 90 Antares, Pistoia Nord, San Felice, Virtus Montale e San Niccolò.

Il girone F invece vedrà più compagni provenienti da Firenze, con Mezzana, Poggio a Caiano, Pietà 2004, Prato Sport, Tavola, Virtus Comeana e Vernio che incroceranno Daytona, Laurenziana, Monterappoli, Eurocalcio Firenze, Real Peretola, Rinascita Doccia, Santa Maria, Sesto Calcio e Virtus Rifredi.

Chiusura con la Coppa Toscana di Seconda. Il 3 settembre prossimo il calendario prevede i derby pratesi Mezzana-Montemurlo, Galcianese-Chiesanuova, Poggio a Caiano-La Querce e Vernio-Pietà, mentre il Prato Sport affronterà in trasferta i fiorentini del Rinascita Doccia.

