Il Volley Vernio fa festa "Affronteremo la III divisione"

Rompete le righe in festa per il Volley Vernio. Una stagione complessa, ma ricca di soddisfazioni per una società nata nel 2017 con la missione di portare la pallavolo nell’alta Val di Bisenzio. Una "missione" che inizia a dare i suoi frutti, come ben spiega Rebecca Pacini, allenatrice della società valbisentina e del Cgfs. "Una stagione che ci ha regalato soddisfazioni – dice Pacini – Abbiamo schierato al via cinque gruppi e tutti si sono ben comportati. Non è facile fare volley sul nostro territorio dove il bacino d’utenza è ridotto e dove dobbiamo concentrare la maggior parte dell’attività nella palestra di Carmignanello. Le difficoltà nel formare gruppi numerosi e nel trovare spazi palestra ci hanno spinto a disputare tornei Uisp. Nella prossima stagione proveremo ad approcciare la III Divisione Fipav con il gruppo Open". Nella disamina l’allenatrice parte dal settore femminile: "L’Under 12 di Siria Vangi ha chiuso al quarto posto, la mia Under 15 ha invece ha chiuso al secondo posto nella prima fase del torneo, al terzo al termine dei play off per poi vincere la Coppa Italia di categoria – precisa -. Ottime poi le stagioni anche di Under 16 e Open, che hanno chiuso al secondo posto". Poi il maschile: "Abbiamo un gruppo di Under 16 che ha iniziato quest’anno. Sotto le cure di Davide Bellucci e con l’aiuto del Volley Prato che ci ha consentito di allenarci nella palestra di via Taro, sono cresciuti in maniera importante. Il secondo posto in Coppa Italia è un premio al loro impegno".