Il Volley Prato va a trovare Firenze

Il Volley Prato sarà ospite questo pomeriggio del Firenze Volley nel campionato maschile di serie C. Si gioca alle 18 al PalaMattioli, arbitri Joita e Del Freo. La sfida alla capolista arriva dopo otto vittorie consecutive e con il vento in poppa di una stagione che progressivamente è diventata bellissima. Prato non ha pressioni e quindi può giocarsela con serenità. Già all’andata Firenze vinse solo al quinto e quindi la Kabel può provare a fare nuovamente paura a una formazione che conta su giocatori importanti come ad esempio l’esperto Cena e l’ex Barni. Proprio nel match d’andata la Kabel iniziò ad avere la consapevolezza di potere indirizzare in maniera differente la propria stagione, puntando a qualcosa di più della salvezza. Da allora è cambiato tutto in classifica per il Volley Prato, ora saldo in quarta piazza e vicino all’obiettivo playoff. La voglia è quella di stupire sempre di più e fare punti contro la capolista sarebbe il modo migliore per centrare l’obiettivo.